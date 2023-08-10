Мелитополь, 10 августа, 2023, 08:27 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны в Запорожской области сбивают почти все ракеты американских РСЗО HIMARS ВСУ, а из запущенных украинскими военными четырех британских ракет Storm Shadow долетает только одна. Об этом 10 августа рассказал врио главы региона Евгений Балицкий.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Как отметил в интервью РИА Новости Балицкий, в начале спецоперации ВСУ использовали ракеты «Точка-У», которые было сбивать легко, а затем у них появились РСЗО HIMARS, с которыми вначале было тяжело бороться.

«Из 6 или 12 долетали практически все, поражали очень большое количество инфраструктуры, мосты выбивали, депо железнодорожные, военные объекты. Мы научились с ними тоже работать. Сейчас «химеры» практически неэффективны», — сказал он.

Врио главы региона уточнил, что теперь из пакетов по 6 или 12 ракет HIMARS в лучшем случае долетает одна, что, по его словам, является высоким результатом для российских сил ПВО. При этом он указал, что теперь украинские военные получили британские ракеты Storm Shadow.

«К ним у нас иммунитет не полный, наше ПВО, когда разобрали первые захваченные ракеты, которые в любом случае попадают в виде трофеев, сегодня уже отработали методику борьбы с ними», — пояснил он.

Балицкий рассказал, что сначала из четырёх запущенных Storm Shadow долетали все, затем стали долетать по две ракеты и теперь долетает только одна.

«Пока ещё тут есть недоработочка, которую мы обязательно устраним», — заметил врио главы региона и добавил, что эффективность российских сил ПВО является достаточно высокой.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 10 августа войска ПВО пресекли попытки Киева осуществить террористические атаки дронами на Москву и Севастополь. Все беспилотники были сбиты, при этом никто не пострадал.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что силы ПВО сбили над Шебекино воздушную цель. По его словам, пострадавших и разрушений нет.