Ниамей, 10 августа, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Председатель Национального совета спасения родины (НССР) Абдурахман Тчиани подписал указ о формировании в Нигере нового правительства переходного периода, сообщает информационный сайт ActuNiger.

ISSIFOU DJIBO/EPA/ТАСС

НССР был создан после государственного переворота, который в конце июля организовала группа военных. В состав нового правительства вошёл 21 министр. Среди них есть как военные, так и гражданские лица.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа мятежники, захватившие власть в Нигере, назначили главой правительства страны экс-министра финансов Али Махамана Ламина Зейна. При этом в новом указе от 10 августа он вернул себе пост главы минфина республики.

8 августа президент Нигерии Бола Тинубу ввёл новые финансовые санкции против лиц, участвовавших в захвате власти в Нигере. 9 августа в Нигере мятежники обвинили Францию в намерении спровоцировать дестабилизацию в стране и задействовать французский воинский контингент.

10 августа Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) проведёт чрезвычайный саммит, посвященный ситуации в Нигере.