Домодедово, Московская область, 10 августа, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Пожар площадью около 1200 квадратных метров ликвидировали спасатели в Домодедово на юге Московской области. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Уточняется, что открытое горение в здании автосервиса ликвидировано в 05:18 мск. Проводится проливка территории и разбор конструкций. Причины и обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются.

Информация о пострадавших в результате пожара не сообщалась.

Ранее ИА Регнум сообщало о пожаре в здании автосервиса, расположенном в городском округе Домодедово, село Константиново. Площадь горения изначально составляла около тысячи квадратных метров. Локализация возгорания была объявлена в 04:18 по московскому времени.

Также сообщалось о троих детях, пострадавших в результате возгорания самоката в квартире в жилом многоквартирном доме в Москве. В момент пожара в квартире находились двое взрослых и трое детей. Пожар был оперативно ликвидирован, дети госпитализированы.