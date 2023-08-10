Кито, 10 августа, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Один из подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио был взят под стражу, но скончался от ранений, полученных при задержании. Об этом сообщила 9 августа генеральная прокуратура страны в соцсети X (Twitter).

(сс) Yamil Salinas Martínez Флаг Эквадора

Уточняется, что один из подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора получил ранения в перестрелке с сотрудниками полиции. Подозреваемого задержали и доставили в отделение прокуратуры в Кито. Для задержанного вызвали бригаду скорой помощи, но он скончался до прибытия медиков, которые подтвердили его смерть.

По данным телеканала Ecuavisa, полиция задержала двух подозреваемых в убийстве Вильявисенсио. Согласно предварительной информации, стрелявших было несколько человек, разные источники называют число нападавших от семи до трёх.

В результате стрельбы пострадали также девять человек, среди них кандидат в Национальную ассамблею и двое сотрудников полиции.

Ранее ИА Регнум сообщало о задержании двоих подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Он был убит после предвыборного митинга, который состоялся вечером 9 августа в северной части Кито. По данным полиции, злоумышленники совершили нападение на политика в момент, когда он попрощался с людьми и сел в автомобиль.

Досрочные президентские и парламентские выборы назначены в Эквадоре на 20 августа. Погибший правоцентрист Вильявисенсио занимал, по данным опросов, четвертое–пятое место по уровню популярности.