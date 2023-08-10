Москва, 10 августа, 2023, 07:40 — ИА Регнум. Военнослужащие одного из добровольческих батальонов БАРС (Боевой армейский резерв страны) проходят подготовку и боевое слаживание на полигонах группировки «Запад» Вооружённых сил России, сообщает в своем Telegram-канале Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Ведомство также опубликовало видеозапись с кадрами маневров на одном из таких мест. На ней видно, как бойцы отрабатывают штурм условных опорных пунктов противника.

Полигон, на котором проходит подготовка, находится в одном из тыловых районов проведения специальной военной операции (СВО).

Источник: Минобороны РФ.

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Как сообщало ИА Регнум, 11 июня появилась информация о том, что в районе города Орехова в Запорожской области бойцы добровольческого батальона «БАРС-3», входящего в ударную бригаду «Царские волки», отразили атаку ВСУ. Российские военные поразили шесть танков и пехоту противника.

26 июля стало известно, что группа украинских военных за два дня потеряла почти весь свой состав из 70-100 человек, пытаясь штурмовать позиции добровольческого отряда «Барс–10» бригады «Царские волки». При этом остатки отряда ВСУ запросили эвакуацию у своих подразделений, но помощь так и не подошла.