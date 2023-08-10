Ровно, Украина, 10 августа, 2023, 07:37 — ИА Регнум. Нефтебаза была полностью разрушена в результате атаки беспилотников в Ровненской области Украины. Об этом 10 августа сообщил глава областной администрации Виталий Коваль в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Ночью Ровненщина подверглась массовой атаке беспилотниками. К сожалению, разрушена нефтебаза на Дубенщине (в Дубенском районе — ИА Регнум). Жертв нет», — написал Коваль.

Также глава администрации региона добавил, что на месте происшествия работают 45 спасателей и 14 единиц техники. В борьбе с огнём задействован пожарный поезд. Кроме того, необходимые действия по установлению обстоятельств ЧП проводят силовики и следователи.

Ранее ИА Регнум сообщало, что за прошедшие сутки на территории Украины четыре раза объявлялась воздушная тревога во всех регионах страны. Также отмечалось, что в ряде регионов зафиксированы беспилотники.

В Киевской области после объявления воздушной тревоги прогремела серия взрывов. По данным местных властей, в Киеве и регионе работают системы противовоздушной обороны.