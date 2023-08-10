Якутск, 10 августа, 2023, 07:33 — ИА Регнум. Жителям Якутска порекомендовали не находиться на улице, так как в воздухе зафиксировали высокую концентрацию химических веществ. Об этом в четверг, 10 августа, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Якутской области.

Cameron Strandberg Пожар

Якутск окутало едким дымом из-за лесных пожаров, вспыхнувших в Усть-Майском районе республики, а также в Амурской области и Хабаровском крае.

«По результатам исследований, превышение ПДК химических веществ установлено в шести пробах по трём показателям в городе Якутске: взвешенные вещества — до 1,18 ПДК, взвешенные частицы РМ 2,5 — до 1,6 ПДК, взвешенные частицы РМ 10 — до 1,1 ПДК», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре призвали жителей столицы региона минимизировать время пребывания на открытом воздухе, особенно в жаркое время суток.

Заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутской области Андрей Коноплёв по итогам заседания оперативного штаба заявил, что на данный момент в республике насчитывается более сотни лесных пожаров, окутавших площадь порядка 180 тысяч гектаров.

Как передавало ИА Регнум, 10 июля в Якутии и Хабаровском крае из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера. В управлении МЧС по Якутской области предупредили, что вероятность возникновения очагов природных пожаров в регионе повысилась из-за сильных порывов ветра.