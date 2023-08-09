Новый, 533-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о 13 украинских беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), обнаруженных в ночь на 10 августа над территорией Севастополя, а также Калужской и Московской областей. По данным Минобороны, два БПЛА, летевших в направлении Москвы, были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области.

Также два дрона российская ПВО уничтожила при подлёте к Севастополю. Ещё 9 аппаратов, которые были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потерпели крушение в акватории Черного моря, не достигнув цели.

В оборонном ведомстве уточнили, что террористические атаки обошлись без жертв, пострадавших и разрушений.

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