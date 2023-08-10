Вашингтон, 10 августа, 2023, 06:38 — ИА Регнум. Бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что к концу следующей недели примет решение об участии в дебатах претендентов на пост американского президента от Республиканской партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Я собираюсь принять решение на этот счёт. Я не полностью исключил участие. Во многом я бы хотел это сделать, потому что мне в общем это нравится. Но мы всё скажем на следующей неделе», — сказал Трамп в интервью телеканалу Newsmax.

Первые дебаты претендентов на пост президента США от Республиканской партии состоятся 23 августа.

Как передавало ИА Регнум, ранее Дональд Трамп на мероприятии своих сторонников в штате Южная Каролина пообещал, что в случае избрания на пост президента США инициирует расследования в отношении действующего главы государства Джо Байдена. По его словам, Байден может быть замешан в получении взяток от Китая и других стран.

О своём намерении вновь побороться за пост президента США Трамп объявил в ноябре прошлого года. На сегодняшний день экс-президент является фигурантом несколько уголовных дел, которые, по его словам, сфабрикованы.