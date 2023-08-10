Лима, 10 августа, 2023, 06:34 — ИА Регнум. Защиты от нападения инопланетных большеголовых существ попросили у властей жители небольшой деревни в Перу. Об этом 9 августа сообщает телеканал Al Rojo Vivo.

Дарья Драй ИА REGNUM Инопланетянин

Отмечается, что в полицию в течение месяца поступают заявления от представителей племени Икиту, проживающих в деревне, расположенной к северо-востоку от Лимы. Жители деревни рассказывают о нападениях существ, ростом около двух метров, с «большими головами и желтыми глазами».

Местные жители уверяют сотрудников полиции, что существа «могут исчезать по своему желанию», а огнестрельное оружие не причиняет им вреда. Кроме того, в полицию поступило заявление о пострадавшей от действий инопланетян девочке. Как уверяют жители деревни, один из инопланетян напал на девочку 15 лет и поцарапал ей шею.

Представители племени Икиту обратились к властям с призывом развернуть для защиты людей вооруженные силы в регионе, где происходят набеги странных существ.

Ранее ИА Регнум сообщало о слушаниях на тему существования внеземных цивилизаций и контактов с ними, которые состоялись в Конгрессе США. Слушание было инициировано заявлениями экс-сотрудника американской разведки Дэвида Граша о том, что правительство скрывает инопланетный космический корабль. Часть своих заявлений Граш повторил под присягой.

В свою очередь профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан на конференции под названием «Пентагон, внеземной разум и разбившиеся НЛО» в Нью-Йорке заявил, что инопланетяне уже посещали Землю, а некоторые всё ещё остаются среди людей.