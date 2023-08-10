Москва, 10 августа, 2023, 06:06 — ИА Регнум. Трое детей пострадали в результате возгорания электросамоката в квартире в Москве. Об этом 10 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Kristoffer Trolle Подростки на электросамокате

Возгорание электросамоката произошло в квартире в жилом доме, расположенном на улице Минской, 1г, строение 1. Площадь горения составила один квадратный метр. В момент пожара в квартире находились двое взрослых и трое детей.

Пожар был оперативно ликвидирован, жильцы квартиры эвакуированы. В результате сильного задымления пострадали дети, они госпитализированы с предварительным диагнозом «ожоги верхних дыхательных путей».

Причина возгорания устанавливается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что эксперты рассказали о важности введения обязательной сертификации электросамокатов. Эксперт Народного фронта в сфере ЖКХ Павел Склянчук указал, что такой шаг поможет покупателям обезопасить себя от приобретения некачественного, взрывоопасного товара.

Также сообщалось, что электросамокат стал причиной пожара в детском саду в Нью-Йорке, в результате возгорания пострадали 18 детей. Пожарные призывают не оставлять заряжающиеся самокаты без надзора, тем более никогда не заряжать их ночью, когда за ними некому следить.