Кито, 10 августа, 2023, 05:42 — ИА Регнум. Подозреваемые в убийстве в убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо Валенсию задержаны полицией в городе Кито. Об этом 9 августа сообщил телеканал Ecuavisa.

(сс) Yamil Salinas Martínez Флаг Эквадора

Утверждается, что нападавших было трое, розыск третьего подозреваемого продолжается. Вильявисенсио был убит тремя выстрелами в голову после предвыборного митинга, который состоялся вечером 9 августа в северной части Кито. По данным полиции, злоумышленники совершили нападение на политика в момент, когда он попрощался с людьми и сел в автомобиль.

По предварительным данным, нападавших могло быть около семи человек, они произвели в общей сложности около 30 выстрелов. По данным издания El Universo, во время нападения пострадали ещё как минимум восемь человек.

Досрочные президентские и парламентские выборы назначены в Эквадоре на 20 августа. Погибший правоцентрист Вильявисенсио занимал, по данным опросов, четвертое-пятое место по уровню популярности.

Ранее ИА Регнум сообщало об убийстве кандидата в президенты Эквадора Вильявисенсио во время митинга в Кито. Злоумышленникам удалось скрыться с места происшествия. Причины покушения на кандидата в президенты Эквадора устанавливаются.