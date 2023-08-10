Энергодар, Запорожская область, 10 августа, 2023, 05:36 — ИА Регнум. На Запорожской атомной электростанции отработали все возможные варианты действий на случай атаки Вооружённых сил Украины. Об этом в интервью РИА Новости сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Иван Шилов ИА Регнум Запорожская АЭС

«Угрозу мы такую видим, и все возможные сценарии… мы отрабатываем. У нас есть планы… и по химической защите, и по радиоактивной защите — для этого стоит целый полк защитный. Стоят специальные подразделения», — рассказал Балицкий.

Он добавил, что вдоль береговой линии выстроена мощная трёхслойная оборонительная линия, заминированы все подходы.

Как передавало ИА Регнум, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооружённые силы Украины готовят операцию по форсированию Днепра и взятию под контроль Запорожской АЭС. По его словам, украинское командование посчитало возможным захват ЗАЭС после обмеления Каховского водохранилища.

В начале июля ВСУ увеличили активность беспилотных летательных аппаратов в районе ЗАЭС.