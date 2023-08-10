Донецк, 10 августа, 2023, 08:03 — ИА Регнум. «Единая Россия» ежегодно проводит акцию «Собери ребёнка в школу». В этом году рюкзаки со школьными принадлежностями получили уже 55 000 детей. Из них 14 000 проживают в новых регионах России.

ER.ru «Собери ребенка в школу»: по акции ЕР 55 000 детей получили наборы

Единороссы создали более четырех тысяч пунктов приёма школьных принадлежностей, канцтоваров и спортивной формы в рамках акции «Собери ребёнка в школу». Выдают наборы в общественных приёмных ЕР, партийных отделениях, а в новых регионах — через сеть пунктов выдачи гуманитарной помощи, в исполкомах партии, а также в пунктах, которые «Единая Россия» открыла вместе с фондом «Ридовка Помогает!».

Руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин рассказал, что такими наборами к новому учебному году будут обеспечены примерно 200 000 ребят. Пристальное внимание уделяется детям военных, служащих в зоне СВО. Также он отметил, что в штабах общественной поддержки можно не только получить школьный набор, но и оставить заявку на адресную поддержку.

Как сообщает партийный сайт ER. RU, в новых регионах РФ рюкзаки ко Дню знаний от «Единой России» получили уже 14 000 детей. Помимо школьных наборов передаются также учебники и книги для школьных библиотек.

Александр Сидякин напомнил, что единороссы в рамках народной программы восстанавливают школы в новых регионах. Многие здания требуют капитального ремонта. Информацию о школах, которые нужно ремонтировать, граждане могут передавать кандидатам от ЕР в региональные блоки на встречах.

В ДНР на акцию «Единой России» «Собери ребенка в школу» откликнулись активисты общественного движения «Донецкая Республика». Они начали сбор рюкзаков и канцелярских принадлежностей для первоклассников. По словам замруководителя центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика», партийца Марины Каплянок, к активистам уже поступило более 13 000 заявок на участие в акции из Донецка, Макеевки, Горловки, Тореза, Енакиево, Харцызска, Мариуполя и Старобешевского района ДНР.

«Абсолютно все первоклассники республики получат красивые, качественные рюкзаки, «Азбуку Донбасса» и канцелярские наборы. В них войдут тетради, пеналы, ручки, карандаши, папки — всё то, что рекомендовано Минпросвещения Российской Федерации», — рассказала Каплянок. Раздавать такие подарки к 1 сентября будут наши активисты в канун Дня знаний.