Москва, 10 августа, 2023, 04:55 — ИА Регнум. Россия вернётся к реализации зерновой сделки только в случае выполнения сторонами системных условий, которые были выдвинуты властями РФ ранее, заявил в беседе с журналистами заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин.

Посольство Российской Федерации в Японии Михаил Галузин

Замглавы ведомства напомнил о содержании требований, прописанных Москвой в заключённом соглашении. Один из пунктов касался восстановления доступа Россельхозбанка к международной системе платежей SWIFT.

«Наша позиция остается прежней, то есть сначала решение системных задач: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок запчастей, налаживание транспортной логистики и страхования, восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам (речи об аммиакопроводе Тольятти — Одесса уже, к сожалению, не идет)…», — сказал он в интервью ТАСС.

Кроме того, Галузин подчеркнул, что сделка должна соответствовать заявленным в ней гуманитарным целям. Замминистра также отметил, что в числе причин, из-за которых Россия приостановила указанную сделку, было использование Украиной морского гуманитарного коридора в военных целях, в том числе и для совершения террористических атак на Севастополь и Крымский мост.

Как сообщало ИА Регнум, Россия объявила о приостановке «зерновой сделки» 17 июля. До этого соглашение, заключенное в июле 2022 года, продлевалось трижды. При этом требования российской стороны в рамках сделки не выполнялись.

7 августа президент Украины Владимир Зеленский пригрозил оставить Россию без кораблей в Чёрном море, если РФ будет продолжать блокировать украинские порты. 9 августа украинская таможня и минсельхоз объявили, что доходы Киева от экспорта зерна после прекращения зерновой сделки сократились в два раза.

Так, доля вывезенной с Украины агропродукции упала в июле с $712 млн до $380,4 млн.