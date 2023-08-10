Кито, 10 августа, 2023, 04:18 — ИА Регнум. Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо Валенсию убили злоумышленники во время митинга в его поддержку. Об этом 9 августа сообщило издание El Universo.

Niels Noordhoek Стрельба

Уточняется, что покушение на кандидата в президенты Эквадора состоялось в Кито. Во время митинга злоумышленник открыл стрельбу в толпе, Фернандо Вильявисенсьо Валенсия был смертельно ранен в голову.

Кроме того, ранения получили восемь человек, семеро из них были госпитализированы. Злоумышленникам удалось скрыться с места происшествия.

Причины покушения на кандидата в президенты Эквадора устанавливаются. Согласно последним опросам, Вильявисенсьо не набирал нужного для победы на выборах числа голосов избирателей. Выборы главы государства в Эквадоре состоятся 20 августа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в конце июля в Эквадоре в результате нападения был убит мэр города Манта Агустин Интриаго. Ранения получили ещё четыре человека, включая двоих нападавших. Причины произошедшего устанавливаются.