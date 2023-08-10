Берлин, 10 августа, 2023, 04:09 — ИА Регнум. За прошедшую неделю ФРГ поставила на Украину две стартовые установки для зенитно-ракетного комплекса Patriot и более трёх тысяч снарядов натовского калибра 155 мм. Об этом сообщили в Министерстве обороны Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

Согласно документу, Вооружённые силы Украины, помимо двух установок для Patriot, получили свыше шести тысяч дымовых боеприпасов, около сотни пулемётов MG5, пять бронированных автомобилей, десять гусеничных вездеходов производства Швеции и четыре разведывательных дрона.

Накануне издание Handelsblatt сообщило, что концерн Rheinmetall прибрёл у Бельгии 50 устаревших танков Leopard 1, большая часть из которых позднее будет передана Украине. Отмечалось, что концерн изначально намеревался приобрести танки у Швейцарии, однако власти страны отклонили это предложение.

Как передавало ИА Регнум, в конце июля власти Соединённых Штатов Америки объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму более 400 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы для систем ЗРК Patriot и NASAMS, а также РСЗО HIMARS.