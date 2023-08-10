Абуджа, 10 августа, 2023, 04:04 — ИА Регнум. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) проведёт 10 августа в столице Нигерии Абудже чрезвычайный саммит по ситуации в Нигере, где в конце июля произошёл государственный переворот, об этом сообщили в пресс-службе это региональной организации.

usaraf.army.mil Солдаты армии Нигера

Председателем мероприятия назначили президента Нигерии Болу Тинубу, который является руководителем Совет глав государств и правительств ЭКОВАС. На встрече планируется согласовать решения по дальнейшему реагированию на процессы в Нигере.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 27 июля в Нигере мятежники из числа военных захватили власть в стране и сместили с поста президента республики Мохамеда Базума. Организаторов государственного переворота поддержало командование Вооружённых сил стран.

30 июля ЭКОВАС провело саммит, на котором было объявлено о введении санкций против новых властей Нигера. В частности, члены сообщества закрыли границы с этой страной и запретили полёты на её территорию.

Они также приостановили все финансовые операции с Нигером и заморозили государственные активы республики в своих центробанках. Кроме того, ЭКОВАС предъявило ультиматум мятежникам: они должны были в течение недели освободить свернутого президента и восстановить конституционный порядок.

В случае отказа новым властям Нигера пригрозили применением силы. 4 августа военное руководство ЭКОВАС заявило об отказе использовать силу в отношении мятежников.