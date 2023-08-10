Домодедово, Московская область, 10 августа, 2023, 03:45 — ИА Регнум. Пожар в здании автосервиса произошёл в подмосковном Домодедово. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Уточняется, что возгорание произошло ночью в городском округе Домодедово, село Константиново по адресу: Объездное шоссе, владение 1, строение 1. Площадь горения составляет тысячу квадратных метров.

Информация о возможных пострадавших не поступала. Спасатели работают на месте происшествия, причина пожара устанавливается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что восемь человек числятся пропавшими без вести после взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, 60 человек пострадало, одна женщина скончалась в реанимации.

Взрыв прогремел в Сергиевом Посаде 9 августа около 11:00. Ударной волной повредило ряд зданий на территории завода, в находящихся рядом домах выбило стёкла, начался пожар. По предварительным данным, взрыв произошёл из-за нарушения технологического процесса.