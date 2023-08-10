В Киевской области прогремела серия взрывов
В Киевской области прогремело несколько взрывов
Киев, 10 августа, 2023, 03:30 — ИА Регнум. Несколько взрывов произошли в Киевской области после объявления воздушной тревоги. Об этом 9 августа сообщила администрация города.
Иван Шилов ИА REGNUM
Взрыв
Как пояснили местные власти, в городе и регионе работают системы противовоздушной обороны.
В Киевской области действует режим воздушной тревоги, который объявлялся в регионе несколько раз в течение суток.
Ранее ИА Регнум сообщало, что на территории Украины четвёртый раз за последние сутки была объявлена воздушная тревога.
Также 7 августа сообщалось о мощном взрыве, который прогремел в левобережной части Киева. На момент взрыва воздушная тревога в городе объявлена не была. Официальные власти информацию не комментировали.