Мадрид, 10 августа, 2023, 03:08 — ИА Регнум. Приход к власти мятежников в Нигере может принести России выгоду в рамках противостояния с европейскими странами, написал обозреватель Франсиско де Андрес в своей статье в испанской газете ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

В публикации отмечается, что Сахель стал идеальным регионом для продвижения стратегии российского президента Владимира Путина, которая якобы заключается в создании «зажима против Европы». Автор статьи считает, что ситуация в Нигере может повторить процессы, происходившие в Мали и Буркина-Фасо, которые ранее также пережили перевороты.

Журналист также напомнил, что обе эти страны контролировались Францией, однако Париж утратил влияние над ними после смены власти.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 27 июля в Нигере произошел государственный переворот, организованный группой военных, которые объявили об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Мятежники заручились поддержкой Вооружённых сил республики.

31 июля власти Буркина-Фасо и Мали предупредили, что любые попытки военного вмешательства во внутренние дела Нигера будут расцениваться как объявление войны. 6 августа бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявил, что обстановка в Нигере может спровоцировать полномасштабную войну на африканском континенте.

8 августа американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что российские власти не причастны к событиям в Нигере. Вместе с тем глава Госдепа предположил, что эта ситуация могла быть полезной для частной военной кампании (ЧВК) «Вагнер».