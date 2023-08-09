Донецк, 10 августа, 2023, 02:39 — ИА Регнум. За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины 93 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«За истекшие сутки представительство сообщало о 93 фактах ведения огня [со стороны Вооружённых сил Украины — ред.]», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Суммарно за прошедшие сутки противник выпустил 357 единиц различных боеприпасов из артиллерии 152 и 155 мм, а также из реактивных систем залпового огня. Под огнём оказались Донецка, Макеевка, Ясиноватая, Ясиноватский район, Горловка, Светлодарск, Зайцева и Старомихайловка.

В представительстве добавили, что в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли четыре мирных жителя, ещё 12 человек получили ранения.

Как передавало ИА Регнум, в среду, 9 августа Вооружённые силы Украины обстреляли центр Донецка кассетные боеприпасами. В оперативных службах отметили, что прилёт пришёлся в район торгового центра «Донецк-Сити». По данным журналистов, в центре города было слышно не менее четырёх взрывов.