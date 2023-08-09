Тбилиси, 10 августа, 2023, 02:19 — ИА Регнум. Российского актера Виталия Гогунского, известного по роли Кузи в сериале «Универ», не пустили в Грузию. Об этом 9 августа сообщает РЕН ТВ со ссылкой на директора артиста Табриза Шахиди.

Скриншот видео на YouTube Виталий Гогунский

Уточняется, что актёра под пограничным конвоем завели в самолёт, следующий в Москву, в аэропорту Тбилиси. Гогунский прибыл в Грузию для участия в съёмках, однако не успел даже выйти в Тбилиси. Актёра не пропустил пограничный контроль.

«Граница не впустила его в Грузию. Не пустили по политическим причинам. Виталий — патриот своей страны, патриот России, настоящий. Вот, видимо, поэтому и в списках. Теперь и Грузии», — пояснил Шахиди.

Актёр известен своей активной позицией, он часто ездит с концертами в Донбасс и выступает перед ранеными российскими бойцами.

Ранее ИА Регнум сообщало, что администрация платформы для проведения прямых трансляций Twitch заблокировала страницу актёра Виталия Гогунского.