Москва, 10 августа, 2023, 02:13 — ИА Регнум. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин 6 часов 35 минут находились в открытом космосе для проведения ряда работ, а после вернулись на борт Международной космической станции (МКС). Трансляция операции велась на сайте государственной корпорации «Роскосмос».

NASA МКС

Они начали выход в космос в 17:45 (московское время) 9 августа, а завершили его в 00:20 10 августа. Изначально планировалось, что космонавты проведут за бортом станции 6 часов 45 минут.

Во время нахождения в открытом космосе Прокопьев и Петелин установили на модуле «Рассвет» три противометеороидных экрана в местах, которые освободились из-за переноса радиационного теплообменника и шлюзовой камеры на модуль «Наука».

Для обоих космонавтов это уже шестой совместный выход в космос за время миссии, которая стартовала 21 сентября 2022 года. За всю историю советской и российской космонавтики их выход в открытый космос стал 170-м по счёту.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая Роскосмос объявил, что страны — партнеры по эксплуатации МКС пока не приняли официального решения завершить эксплуатацию этого объекта на околоземной орбите. Кроме того, они договорись продлить работу станции до 2030 года.

23 июля исполнительный директор Южно-Африканского национального космического агентства Хумбулани Мудау провёл встречу с главой Роскосмоса Юрием Борисовым. На мероприятии были анонсированы планы ЮАР организовать отправку на МКС двух африканских женщин-астронавтов.