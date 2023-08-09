Лиссабон, 10 августа, 2023, 01:37 — ИА Регнум. Суд в Португалии потребовал от местного банка Novo Bank разблокировать активы Венесуэлы на сумму $1,5 млрд, которые оставались замороженными с 2019 года, сообщила венесуэльская газета El Universal со ссылкой на копию постановления судебного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Кроме того, указанная кредитная организация должна будет выплатить латиноамериканской стране проценты, причитающиеся Каракасу за задержку.

В 2019 году венесуэльский президент Николас Мадуро обвинил Novo Bank в хищении более $1,7 млрд, предназначавшихся для закупки медикаментов и продовольствия для Венесуэлы. Эти денежные средства были арестованы под предлогом санкций. Глава Венесуэлы потребовал от властей Португалии дать оценку действиям Novo Bank.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля агентство Reuters распространило информацию о том, что британский суд отклонил последнюю апелляцию Центрального банка Венесуэлы по делу о золотых запасах Каракаса, хранящихся в Банке Англии. Венесуэльская сторона требовала вернуть хранящиеся в указанном учреждении слитки золота, общая стоимость которых составляет $1,95 млрд.

Рассмотрение этого дела велось с 2018 года. Изначально Венесуэла указывала в иске сумму в размере 930 млн евро. В итоге Лондонский суд занял сторону Банка Англии. Судебный орган объяснил свое решение тем, что действующее венесуэльское правительство якобы не имеет прав на золото, а его законные полномочия распоряжаться золотыми запасами страны будто бы есть только у оппозиционера Хуана Гуаидо.