Венесуэла получит доступ к $1,5 млрд, замороженных банком в Португалии
Суд в Португалии постановил разблокировать активы Венесуэлы на $1,5 млрд и выплатить проценты
Лиссабон, 10 августа, 2023, 01:37 — ИА Регнум. Суд в Португалии потребовал от местного банка Novo Bank разблокировать активы Венесуэлы на сумму $1,5 млрд, которые оставались замороженными с 2019 года, сообщила венесуэльская газета El Universal со ссылкой на копию постановления судебного органа.
Кроме того, указанная кредитная организация должна будет выплатить латиноамериканской стране проценты, причитающиеся Каракасу за задержку.
В 2019 году венесуэльский президент Николас Мадуро обвинил Novo Bank в хищении более $1,7 млрд, предназначавшихся для закупки медикаментов и продовольствия для Венесуэлы. Эти денежные средства были арестованы под предлогом санкций. Глава Венесуэлы потребовал от властей Португалии дать оценку действиям Novo Bank.
Как сообщало ИА Регнум, 1 июля агентство Reuters распространило информацию о том, что британский суд отклонил последнюю апелляцию Центрального банка Венесуэлы по делу о золотых запасах Каракаса, хранящихся в Банке Англии. Венесуэльская сторона требовала вернуть хранящиеся в указанном учреждении слитки золота, общая стоимость которых составляет $1,95 млрд.
Рассмотрение этого дела велось с 2018 года. Изначально Венесуэла указывала в иске сумму в размере 930 млн евро. В итоге Лондонский суд занял сторону Банка Англии. Судебный орган объяснил свое решение тем, что действующее венесуэльское правительство якобы не имеет прав на золото, а его законные полномочия распоряжаться золотыми запасами страны будто бы есть только у оппозиционера Хуана Гуаидо.