Киев, 9 августа, 2023, 23:57 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины четвёртый раз за сутки. Об этом 9 августа свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Режим воздушной тревоги был объявлен в 22:51 мск сначала в Харьковской области, а затем за несколько минут распространился по всем регионам страны. В некоторых областях, по данным украинских СМИ, зафиксирован подлёт беспилотников.

За сутки 9 августа на территории Украины сигнал воздушной тревоги трижды звучал во всех регионах страны.

Ранее ИА Регнум сообщало о мощном взрыве, который был зафиксирован в левобережной части Киева. При этом на момент взрыва воздушная тревога в городе объявлена не была. Официальные власти информацию не комментировали.