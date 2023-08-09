Ниамей, 9 августа, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Франция готовит план по дестабилизации Нигера и собирается использовать для этого свой воинский контингент, размещенный в указанной африканской стране. Об этом заявил полковник Амаду Абдраман — официальный представитель Национального совета спасения родины (НССР), сформированного после госпереворота в Нигере, сообщает портал ActuNiger.

seneweb Французские солдаты

По его словам, Париж намерен дискредитировать НССР и подорвать доверие народа Нигера к этому органу. Полковник отметил, что силы обороны и безопасности страны получили приказ перейти в состояние повышенной боеготовности и мобилизовать население из-за планов Франции.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа телеканал CNN сообщил, что мятежники в Нигере перебросили в столицу республики Ниамей дополнительные силы для борьбы с иностранными военными в случае возможной военной интервенции. О планах отправить в страну свои войска ранее заявили Нигерия, Сенегал, Бенин и Кот д’Ивуар.

9 августа Абдраман обвинил французских военнослужащих в нападении на бойцов президентской нацгвардии и нарушении воздушного пространства Нигера. Он рассказал, что бойцы воинского контингента Франции «освободили задержанных террористов» и подняли в воздух военный самолёт из Нджамены (Чад).