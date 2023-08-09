Вашингтон, 9 августа, 2023, 23:52 — ИА Регнум. Посягательством на свои конституционные права назвал экс-президент США Дональд Трамп тайную передачу прокуратуре доступа к его аккаунту в Twitter. Об этом 9 августа политик написал в социальной сети Truth Social.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

«Только что узнал, что министерство юстиции жуликоватого Джо Байдена секретно атаковало мой аккаунт в Twitter, постаравшись сделать так, чтобы я не знал об этом вопиющем покушении на мои гражданские права», — написал Трамп.

Политик отметил, что до сих пор ничего подобного ещё не случалось, и поинтересовался, действует ли ещё в стране первая поправка к конституции, в которой идёт речь о свободе слова.

Накануне были обнародованы судебные материалы по делу о штурме Капитолия сторонниками Трампа в 2021 году. Из них стало известно, что в начале года Twitter получил предписание предоставить сотрудникам министерства юстиции «данные и записи, имеющие отношение к аккаунту @realDonaldTrump». Компания-владелец соцсети вынуждена была подчиниться, хотя и тянула до последнего, за что была оштрафована на 350 тысяч долларов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что адвокаты экс-президента США Дональда Трампа попросили федеральный суд столичного округа Колумбия не вводить ограничений на публикацию политиком данных по делу о штурме Капитолия. При этом юристы согласны с тем, что часть данных по судебному разбирательству публиковать не следует, но выступили против полного запрета на распространение всех без исключения документов.

Кроме того, Трамп намерен требовать смены судьи по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года, а также смены места рассмотрения дела. Он также заявил, что в случае своей победы на президентских выборах 2024 года инициирует проведение расследования в отношении действующего главы государства Джозефа Байдена.