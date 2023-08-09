Чебоксары, 9 августа, 2023, 23:47 — ИА Регнум. Новочебоксарский городской суд Чувашской Республики вынес решение о принудительном выдворении с территории Российской Федерации 18 граждан Филиппин за нарушение законодательства о миграции. Об этом говорится в сообщении МВД по региону.

Иван Шилов ИА Регнум

«Автобус с 37 иностранцами был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на посту полиции «Рубеж». У половины пассажиров не оказалось документов, разрешающих их пребывание в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В пресс-службе МВД по Республике Чувашии отметили, что 17 из 18 граждан Филиппин — немолодые женщины, которые, по их словам, до недавнего времени работали в Москве. Автобус с иностранцами следовал из столицы в Казань.

Как передавало ИА Регнум, 20 июля в правительстве Тамбовской области сообщили о выявлении холероподобного возбудителя у гражданина Индии, прибывшего в Россию из Нью-Дели. Источник отметил, что пациент получает всё необходимое лечение, а его состояние оценивается как удовлетворительное.