Исламабад, 9 августа, 2023, 23:40 — ИА Регнум. Пакистанский президент Ариф Алви согласился досрочно распустить Национальное собрание (нижняя палата парламента Пакистана), сообщили в пресс-службе главы государства.

SOHAIL SHAHZA/EPA/TASS Президент Пакистана Ариф Алви

Соответствующий запрос он получил от премьер-министра страны Шахбаза Шарифа. Даже в случае отсутствия одобрения со стороны Алви Национальное собрание распустили бы через 48 часов после отправки главой правительства соответствующего уведомления.

Согласно пакистанской конституции, выборы в нижнюю палату парламента должны пройти в течение 90 дней после роспуска её состава.

Последние несколько месяцев в Пакистане разворачивается политический кризис, связанный деятельностью бывшего премьер-министра республики Имрана Хана. Он является лидером оппозиционной партии «Движение за справедливость».

В мае 2023 года Хана задержали по обвинению в коррупции. После этого в стране вспыхнули беспорядки и экс-главу правительства освободили под залог.

В августе бывшего премьер-министра Пакистана приговорили к трём годам тюрьмы и штрафу в размере 100 тыс. рупий.