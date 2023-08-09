Вашингтон, 9 августа, 2023, 23:14 — ИА Регнум. Пакет с наркотиком, обнаруженный в июле текущего года в Белом доме, принадлежал человеку, входящему в окружение семьи президента США Джозефа Байдена, а сам американский лидер знает, чей это был наркотик. Об этом 9 августа сообщает газета New York Post.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пакет с кокаином, обнаруженный в западном крыле в прошлом месяце, предположительно, мог принадлежать кому-то из «окружения семьи Байдена», а президент предположительно знает, кто это», — сказано в публикации.

Источники газеты утверждают, что хотя публично Секретные службы США заявили о невозможности установить личность человека, оставившего наркотик в Белом доме, на самом деле это не так. Уточняется, что улик, собранных властями, оказалось достаточно для того, чтобы узнать имя того, кому принадлежал наркотик.

Ранее ИА Регнум сообщало, что тайники с растительным наркотиком дважды находила Секретная служба США в 2022 году в Белом доме. Вес изъятого наркотика был недостаточен для предъявления федеральных обвинений или для уголовного преследования в связи с правонарушением в округе Колумбия.

Экс-президент США Дональд Трамп указал, что Секретная служба США точно знает, кто оставил наркотик в Белом доме в начале июля. Как написано в отчёте, опубликованном Секретной службой США, расследование по делу о появлении наркотика в Белом доме было закрыто в связи с отсутствием улик. Трамп предположил, что найденный в Белом доме наркотик мог принадлежать нынешнему американскому лидеру Джозефу Байдену или его сыну Хантеру.