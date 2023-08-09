Нью-Йорк, США, 9 августа, 2023, 23:11 — ИА Регнум. Власти Судана якобы пригрозили свернуть миссию Организации Объединенных Наций в этой африканской стране, если на заседании Совета Безопасности выступит специальный представитель генсека ООН по Судану Фолькер Пертес. Об этом заявила журналистам постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.

Loey Felipe/UN Photo/XinHua/globallookpress

Она назвала этот факт «возмутительным». Дипломат отметила, что ни у одной страны не должно быть возможности отменять выступления докладчиков, особенно в ООН.

Заседание проходило 9 августа. Пертес в нём не участвовал. В ООН заявили, что ничего не знают о подобных ультиматумах со стороны Судана.

В свою очередь, постпред Судана при ООН Аль-Харит Идрисс Аль-Харит Мохамед сообщил, что его страна выступает за уход Пертеса с должности спецпредставителя из-за высказываний дипломата. Ранее он публично заявил, что суданское правительство утеряло доверие партнеров в регионе и больше не может поддерживать единство страны.

Как сообщало ИА Регнум, 26 мая официальный представитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик заявил, что главы суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан призвал главу ООН Антониу Гутерриша снять Волкера Пертеса с должности спецпредставителя генсека. Дюжаррик отметил, что эта просьба вызывала у Гутерриша потрясение.

26 июля Британия заблокировала выступление российского докладчика на заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации вокруг Украины. На мероприятии должны были заслушать бывшего епископа канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Гедеона. Его речь касалась темы гонений на УПЦ на Украине, а заседание созывалось Россией.