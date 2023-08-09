Глазго, Великобритания, 9 августа, 2023, 22:45 — ИА Регнум. Сотрудникам полиции и криминалисту стало плохо после прибытия на место, где были обнаружены банки с потенциально опасным веществом в шотландском Глазго. Об этом 9 августа сообщает издание Times.

Уточняется, что семь полицейских и криминалист прибыли в квартиру, где были найдены банки с неизвестным, потенциально опасным веществом в Глазго. Один из полицейских потерял сознание, остальные почувствовали сильное недомогание.

Всем пострадавшим была оказана помощь на месте. При этом, по данным полиции, в квартире не было обнаружено никакого оружия, либо оборудования для производства взрывчатки. детали произошедшего полиция не сообщает.

Потенциально опасное вещество было обнаружено в одном из зданий в Глазго 7 августа. На место происшествия прибыла полиция и сотрудники экстренных служб, были эвакуированы около 100 жителей находящихся рядом домов. На месте обнаружения неизвестного вещества работали сапёры и спецподразделение по взаимодействию с опасными химическими соединениями.

Жителям позволили вернуться в дома только почти через сутки, расследование обстоятельств дела продолжается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на подземных уровнях центра запуска баллистических ракет на авиабазе Военно-воздушных сил США в американском штате Монтана обнаружили опасную концентрацию вероятного канцерогена.

Именно на этой базе аномально высокое количество сотрудников и членов их семей заболело раком.