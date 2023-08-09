Москва, 9 августа, 2023, 22:36 — ИА Регнум. Следствие возбудило уголовное дело после выселения российских детей из отеля в городе Кемере в Турции, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА Регнум

Оно заведено по статье об оказании небезопасных услуг.

Ранее из одной из гостиниц в Кемере выселили около сотни российских детей из-за проблем с оплатой. Они прибыли на отдых в Турцию 26 июля.

В Роспотребнадзоре объявили, что ведомство взяло эту ситуацию на контроль. В разбирательство также вмешалось генконсульство в Анталье, сотрудники которого связались со всеми сторонами инцидента.

4 августа в дипмиссии заявили, что дети вернутся в Россию Ассоциация Туроператоров России сообщила, что поездку школьников в Турцию организовал индивидуальный предприниматель.

5 августа уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет РФ с просьбой разобраться в указанной ситуации с выселением детей из гостиницы.