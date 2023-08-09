Варшава, 9 августа, 2023, 22:01 — ИА Регнум. Польша в случае дальнейшего обострения отношений с Белоруссией может закрыть все виды сообщения между странами, в том числе железнодорожное. Об этом 9 августа заявил заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик, сообщило издание Salon24.

Иван Шилов ИА Регнум

«В случае необходимости все пограничные переходы с Белоруссией, в том числе железнодорожные, будут закрыты», — сказал он.

Вонсик добавил, что Польша постарается убедить также поступить Литву и Латвию для изоляции Белоруссии.

Польша в последнее время нагнетает ситуацию на границе с Белоруссией. Ранее заместитель главы МВД Польши Мачей Вонсик сообщил, что вскоре для усиления погранслужбы направят 2 тыс. военнослужащих. В июле к белорусской границе отправили 500 полицейских.

1 августа в Варшаве заявили, что два белорусских вертолёта нарушили польскую воздушную границу, в МИД Польши по этому поводу вызвали поверенного в делах Белоруссии Александра Чесновского. После этого к белорусской границе перебросили польские боевые вертолёты.

Также замглавы МИД Польши Павел Яблоньский, не предъявив доказательства, заявил, что на территорию страны из Белоруссии пытались проникнуть бойцы ЧВК «Вагнер».