Москва, 9 августа, 2023, 21:40 — ИА Регнум. В метро Москвы начнут принимать цифровой рубль для оплаты проездных. Об этом 9 августа сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутов.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Мы планируем начать тестирование продаж за цифровые рубли сувенирных карт «Тройка» и карт‎ с балансом билета «Кошелёк». По итогам пилотного проекта проработаем возможность внедрения цифрового рубля и на других видах городского транспорта», — привела его слова пресс-служба столичного департамента транспорта.

Ликсутов назвал метро традиционной площадкой для проверки инноваций. По его словам, на первом этапе оплатить карты цифровыми рублями смогут только вошедшие в специальную фокус-группу сотрудники.

Как сообщало ИА Регнум, тестовые операции с цифровым рублём начнутся в России 15 августа. Как заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, клиенты банков — участников пилота цифрового рубля вскоре смогут поучаствовать в тестировании на реальных операциях. Она отметила, что они смогут подать заявку на участие в тестовых реальных операциях. Скоробогатова заявила, что 13 кредитных учреждений, пожелавших участвовать в тестировании цифрового рубля, прошли подготовку, ещё 16 банков готовы присоединиться к тестированию в 2024 году.

Цифровой рубль — третья форма российской национальной валюты, дополняющая уже существующие наличные и безналичные средства, ещё одно средство платежей и переводов. Для физических лиц операции будут бесплатными. ЦБ неоднократно подчёркивал, что цифровой рубль будут использовать как средство платежа, но не как средство накопления, открывать вклады в цифровых рублях будет нельзя.