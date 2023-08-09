Купянск, Украина, 9 августа, 2023, 21:27 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности начальника Купянской районной администрации Харьковской области Украины Андрей Канашевич призвал жителей региона эвакуироваться, сообщило 9 августа украинское издание «Страна. ua».

Виктор Антонюк/ РИА Новости

Канашевич предложил жителям прифронтовых районов принять «ответственное и взвешенное решение» о выезде на безопасные территории страны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее украинские власти начали вывоз имущества предприятий из Харьковской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации области Виталий Ганчев. Он отметил, что представители киевского режима вывозят с предприятий и из домов всё, что находят. Перед этим глава украинской администрации региона Олег Синегубов сообщил о намерении объявить принудительную эвакуацию детей из пяти местных населённых пунктов, входящих в состав Волчанской территориальной общины. Он отметил, что детей вместе с родственниками могут разместить в Харькове и на других территориях региона.

Командующий объединёнными силами Украины генерал-лейтенант Сергей Наев также призвал жителей приграничных с Россией районов Сумской области эвакуироваться. По его словам, это направление наиболее опасно. Также генерал рекомендовал обращаться по этому вопросу к местным властям, которым известны «алгоритмы и пути эвакуации».