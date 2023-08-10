Москва, 10 августа, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Компания «ЛАССАРД» из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» поставила 20 конвейерных граверов брянскому производителю профиля ПВХ и подоконной доски. С помощью столичного оборудования на брянском предприятии будет производиться маркировка изделий, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Компания «ЛАССАРД» поставила 20 конвейерных граверов брянскому производителю

«Один из этапов производства ПВХ-профиля и подоконной доски — маркировка оконных профилей, которая ранее наносилась каплеструйным принтером. После ухода с российского рынка поставщиков устройств и расходных материалов к ним предприятие из Брянска столкнулось со сложностями в изготовлении продукции», — пояснил Овчинский. Он добавил, что в виду этих сложностей на предприятии решили сменить способ нанесения маркировок с печати на гравировку. «Так, компания «ЛАССАРД» из столичной ОЭЗ оснастила брянское производство двумя десятками лазерных граверов для этих целей», — заключил Овчинский.

Встроенное в конвейер столичное оборудование практически не требует расходных материалов. В его интерфейс внесены индивидуальные параметры каждой рабочей смены, которые значительно сокращают число действий оператора установки, что позволяет нарастить производительность труда участка.

Предприятие полного цикла «ЛАССАРД» с 2015 года занимается разработкой и производством лазеров, лазерных систем и оборудования на их основе, а также оптомеханических изделий и оптических столов. В апреле 2023 года предприятие начало работать на территории ОЭЗ «Технополис Москва» — производство официально запустили мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Продуктовая линейка компании сегодня включает свыше 20 видов оборудования, производственные мощности позволяют выпускать более 400 изделий в год.

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.