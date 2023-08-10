Москва, 10 августа, 2023, 09:23 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев 2023 года столичный разработчик и изготовитель роботизированных промышленных систем «Техноред» выпустил более 120 изделий, что почти вдвое превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы «Техноред»

Внедрение роботизированных систем позволяет предприятиям автоматизировать производственные процессы, увеличить производительность труда, а также повысить качество изделий, снизив количество брака и затраты на их изготовление. На сегодняшний день продукция «Техноред» используется в работе более 550 предприятий страны.

«В Москве созданы комфортные условия для производственного бизнеса, которые позволяют предприятиям из разных отраслей промышленности стремительно развиваться — наращивать объемы выпуска и расширять ассортимент. Так, компания «Техноред» за первое полугодие 2023-го расширила товарную линейку до 15 моделей и изготовила более 120 роботизированных систем», — заявил Овчинский. Он добавил, что до конца года компания планирует выпустить более 400 единиц изделий.

Среди новинок в ассортименте компании — две запатентованные роботизированные системы для лазерной сварки, а также робот для паллетирования, который автоматизирует и оптимизирует монотонную работу на предприятиях и складах.

В этом году «Техноред» также в разы сократила стоимость изделий для конечного потребителя. В 2020 году роботизированный сварочный комплекс в среднем стоил около 30 миллионов рублей, в то время как сегодня цена снизилась в 10 раз.

Москва — город с развитым производством. В столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок и ежегодно открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Московские компании делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.