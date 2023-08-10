Москва, 10 августа, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Московская компания НТЦ «Бакор», которая специализируется на производстве промышленной керамики, получила льготный заём в размере 150 миллионов рублей от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП). Производитель направит средства на закупку нового оборудования, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

«Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдал льготный заём в размере 150 миллионов рублей столичному производителю специализированной керамики НТЦ «Бакор». Предприятие имеет статус промышленного комплекса Москвы», — заявил Ефимов. Заём выдан на пять лет под 4,5% годовых. Средства будут направлены на приобретение, наладку и монтаж нового промышленного оборудования. «Благодаря этому компания увеличит объем и качество выпускаемой продукции, что позволит повысить инвестиции в экономику города и создать новые рабочие места», — добавил Ефимов.

Собственные инвестиции компании в реализацию этих целей составят не менее 65 миллионов рублей. «Для развития производства в 2019 и 2020 годах предприятие уже получило от города в общей сложности 300 миллионов рублей заемных средств. Благодаря новому кредиту к 2027 году компания планирует на 35 процентов увеличить выпуск продукции», — отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Благодаря программе льготного кредитования бизнеса от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства город помогает компаниям снижать долговую нагрузку и увеличивать свою платежеспособность. С марта прошлого года столичные компании получили более 250 миллиардов рублей льготных кредитов на оборотные средства, развитие производств и строительство нежилых объектов.

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предлагает около 10 видов займов. Заём выдается по ставке от четырех процентов годовых на срок до пяти лет. Сумма займа в зависимости от целей может достигать 300 миллионов рублей.