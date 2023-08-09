Мелитополь, 9 августа, 2023, 22:52 — ИА Регнум. Уже 55 тысяч детей по всей России получили школьные наборы в рамках ежегодно организуемой «Единой Россией» акции «Собери ребенка в школу». Рюкзаки, в которых есть все необходимое для учебы, к новому учебному году передают детям из малообеспеченных, многодетных, нуждающихся семей, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям участников спецоперации и детям из новых регионов РФ.

ER.ru 55 тыс. детей получили наборы в рамках акции ЕР «Собери ребенка в школу»

Издание пишет, что для доступа к участию в акции «Собери ребенка в школу» всех желающих партия «Единая Россия» организовала работу четырех тысяч пунктов приема школьных принадлежностей, спортивной формы и канцелярских товаров по всей Российской Федерации, передает rostovgazeta.ru. Выдавать школьные наборы для детей к 1 сентября будут в отделениях партии, штабах общественной поддержки и общественных приемных. Получить наборы в новых регионах Российской Федерации можно в пунктах выдачи гуманитарной помощи, исполкомах ЕР, пунктах, открытых партией совместно с фондом «Ридовка Помогает!».

По словам главы центрисполкома «Единой России» Александра Сидякина, свыше 55 тысяч детей уже стали участниками акции «Собери ребенка в школу». В общей сложности школьными наборами планируют обеспечить 200 тысяч детей. Особенное внимание уделяется детям военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, которым сейчас необходима дополнительная поддержка. Мероприятия для детей организуются в штабах общественной поддержки, где детям вручаются подарки к новому учебному году. Также в штабах общественной поддержки можно оставить заявки на получение адресной помощи.

Накануне такие мероприятия прошли в штабах во Владимирской, Нижегородской, Свердловской областей и других регионах. Их участниками стали дети из нуждающихся и многодетных семей. В новых российских регионах школьные наборы к новому учебному году от «Единой России» получили 14 тысяч детей. Также ЕР передает в образовательные учреждения наборы учебников и книг для школьных библиотек.

«Потребности каждого населенного пункта прорабатываем отдельно. Собираем информацию о том, скольким детям нужна помощь, в чем особенно нуждаются школы», — рассказал Сидякин.

На сайте ER. RU пишут, что также Сидякин отметил помощь «Единой России» в восстановлении школ новых регионов в рамках народной программы. По его словам, во многих населенных пунктах здания школ находятся в неудовлетворительном состоянии и волонтеры ЕР помогают подготовить их к началу учебного года. Жители новых регионов могут предложить на встречах с кандидатами от ЕР включить в региональные блоки народной программы объекты, требующие капремонта и благоустройства.

«В Запорожской области идет активная подготовка к федеральной акции «Собери ребенка в школу» от партии «Единая Россия». Очень большую помощь в этом вопросе нашему региону оказывают регионы-шефы, которые также принимают активное участие в сборе канцелярии и подарков для наших первоклассников, — отметила секретарь запорожского регионального отделения партии «Единая Россия» Галина Данильченко. — Планируем, чтобы это было торжественно для деток, всегда приятно смотреть на искренние эмоции ребят. В прошлом году наборы первоклассников мы вручали на первых звонках, в этом году планируем повторить этот же формат. Наборы будут переданы в школы, где их централизованно раздадут ребятам».