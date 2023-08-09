Луганск, 9 августа, 2023, 21:44 — ИА Регнум. В рамках ежегодной акции «Собери ребенка в школу» 55 000 детей по всей России получили наборы учебных принадлежностей. Организатором акции является партия «Единая Россия». К началу учебного года школьникам из многодетных, нуждающихся и малообеспеченных семей вручают рюкзаки со всем необходимым.

ER.ru В рамках акции «Собери ребенка в школу» 55 тыс. детей получили наборы

Помощь также предоставляется детям-инвалидам, школьникам из новых регионов и детям военнослужащих — участников СВО, передает rostovgazeta.ru.

При поддержке ЕР по всей России было организовано более четырех тысяч пунктов приема школьных принадлежностей, канцелярских товаров и спортивной формы. Каждый неравнодушный россиянин получил возможность стать участником акции «Собери ребенка в школу». Учебные комплекты выдаются в штабах общественной поддержки, общественных приемных и региональных отделениях ЕР. В новых регионах выдача школьных наборов осуществляется в исполкомах «Единой России», пунктах получения гумпомощи и центрах, открытых ЕР совместно с фондом «Ридовка Помогает!».

Руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин сообщил, что более 55 тысяч детей со всей России уже получили помощь в рамках акции. Всего ЕР планирует поддержать около 200 тысяч школьников.

«Конечно, самое пристальное внимание мы уделяем детям наших бойцов, они сейчас нуждаются в дополнительной поддержке. В штабах общественной поддержки организуем мероприятия для детей и выдаем им подарки к началу учебного года. Здесь же можно оставить заявку на оказание адресной поддержки», — сказал Александр Сидякин.

Недавно мероприятия в рамках акции прошли в некоторых субъектах страны — Владимирской, Свердловской, Нижегородской областях и других регионах. Получателями поддержки стали школьники из нуждающихся и многодетных семей.

Уточняется, что 14 тысяч детей из новых регионов получили ко Дню знаний рюкзаки с необходимым набором учебных принадлежностей. Кроме этого, ЕР занимается сбором и передачей учебников и книг для библиотечного фонда школ в этих субъектах.

Сидякин отметил, что партия отдельно занимается проработкой потребностей каждого из населенных пунктов. Эта работа, в частности, предполагает сбор информации о количестве детей, нуждающихся в помощи, а также прояснение нужд самих общеобразовательных учреждений.

Глава центрисполкома ЕР также отметил, что в рамках народной программы партии продолжается восстановление школ в новых регионах.

Как сообщается на сайте партии ER. RU со ссылкой на Александра Сидякина, здания учебных заведений во многих населенных пунктах нуждаются в серьезном восстановлении. Подготовить помещения к учебного процессу помогают волонтеры партии. Заявить об объектах, требующих капремонта и благоустройства, могут жители населенных пунктов в рамках встреч с кандидатами от ЕР. Эти инициативы будут внесены в региональные блоки народной программы партии.

ER.ru В рамках акции «Собери ребенка в школу» 55 тыс. детей получили наборы

В ЛНР продолжается сбор канцтоваров в рамках партийной акции «Собери ребенка в школу». Об этом сообщил секретарь луганского регионального отделения «Единой России» Денис Мирошниченко.

«Партия продолжает сбор канцтоваров, рюкзаков и всего, что нужно детям для школы, — рассказал он. — Жители республики откликнулись на наш призыв поддержать ребят, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы обстрелов и сейчас со своими семьями живут в пунктах временного размещения. Таких пунктов у нас в ЛНР 27. В них проживают более ста ребят школьного возраста. Это те дети, которым выпала нелегкая судьба. Им пришлось сменить место жительства, школу, попрощаться с товарищами. Задача взрослых — сделать всё возможное, чтобы у юных жителей республики, несмотря на войну, было детство, чтобы у них были все условия для получения достойного образования. Ведь всё то, что сегодня мы вложим в наших детей, напрямую отразится на нашем будущем. Мы должны воспитать достойное и образованное подрастающее поколение, ребят, которые любят свою родину и страну, не потому, что их так научили, а потому, что они чувствуют эту любовь сердцем. Все канцтовары, которые будут собраны во время акции, волонтеры накануне первого сентября отвезут в пункты временного размещения и пожелают ребятам хорошего учебного года и мира».