Москва, 9 августа, 2023, 20:59 — ИА Регнум. ВСУ терпят большие потери в обученных лётчиках и лётной технике, поэтому командование вынуждено идти на ухищрения. Так, источники немецкого издания Bild сообщили, что с целью скрыть расположение самолётов ВСУ восстанавливают советские аэродромы и создают взлётно-посадочные полосы на автодорогах. О том, какие именно приёмы использует Украина и насколько они действенны, ИА Регнум рассказал военный лётчик, участник боевых действий.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что ВСУ прибегают к различным ухищрениям, только чтобы обеспечить пуски поставленных западными странами крылатых ракет воздушного базирования — британских Storm Shadow и британо-французских SCALP. По утверждению Bild, Киев смог переоборудовать некоторые фронтовые бомбардировщики Су-24, которые являются основной ударной силой ВСУ, для данных типов вооружений.

Собеседник ИА Регнум рассказал, что существует несколько способов скрыть «сушки» от глаз российских военных. Так, Украина использует не только проверенные методы, но и придумывает оригинальные приёмы. Он припомнил опыт участия в боевых действиях на территории Сирии, где местные ВВС, имея худшее состояние техники, чем сейчас Украина, постоянно ждали удара со стороны США, поэтому придумывали, как перестраховаться.

«Сирийцы занимались тем, что по возможности рассредотачивали пригодную к использованию технику по нескольким аэродромам, чтобы не создавать скопления самолётов в одной точке. Рецепт проверенный и рабочий, но сейчас, когда массово используются барражирующие боеприпасы, дроны, это уже не работает», — заявил лётчик.

Он отметил, что небольшие беспилотники никто не жалеет, их запускают даже по одиночному самолёту, поэтому украинские военные, как он выразился, «тасуют» рабочие и «убитые» машины, окружая один рабочий самолёт тремя-четырьмя непригодными для полётов.

Украинские военные самолёты устарели и не могут противостоять российским сверхманёвренным истребителям Су-35, заявил ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он пожаловался, что Запад не предоставляет Киеву самолёты натовского образца, и заявил, что без авиации в современном бою идти в атаку — всё равно что отправить в бой солдат, вооружённых луком и стрелами.

Позднее военный эксперт заявил, что после российских ударов Украина должна остаться без Су-24. Российские военные системно бьют по объектам ВСУ, что сказывается на планах контрнаступления Украины. Особое внимание следует уделить уничтожению вражеских Су-24, которые являются единственными на Украине самолётами, способными применять ракеты Storm Shadow, заявил эксперт Василий Дандыкин. Он выразил уверенность, что в ходе ударов ВС России были поражены защищенные ангары с самолётами ВСУ и у Киева из авиации осталась только техника советских времён.