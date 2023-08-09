Москва, 9 августа, 2023, 20:19 — ИА Регнум. Брат певицы Натали Антон Миняев рассказал 9 августа, каким было последнее напутствие её мужа продюсера Александра Рудина перед смертью. Мужчина не стал оставлять супруге никаких записок и сказал то, что хотел, вслух.

«Саша прощался с Наташей последние два с половиной года. Какие-то слова об уходе были за это время им сказаны, видимо, это и было прощанием. Всегда говорил одно: «Если судьба распорядится так, что меня не станет, не оставляй труд, которым мы занимались всю сознательную жизнь. Наше творчество, музыку!», — поделился Миняев с «Комсомольской правдой».

О смерти Рудина стало известно 30 июля. Супруг исполнительницы хитов «Ветер с моря дул» и «О боже, какой мужчина» скоропостижно умер на 54-м году жизни. Тело продюсера обнаружили на козырьке подъезда дома на Беломорской улице в Москве. Сообщение об этом поступило в местное отделение полиции 27 июля в 11:52. Также стало известно, что с 2021 года Рудин состоял на учёте в диспансере с диагнозом «Постковидная депрессия».

Натали прожила в браке с Рудиным 32 года. Долгое время пара не могла родить ребенка, но в 2001 году на свет появился их первый сын, затем в 2010 году у пары появился второй ребенок, а в 2017 году — третий.