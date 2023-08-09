Москва, 9 августа, 2023, 20:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщил 9 августа Кремль.

«Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнёрства и союзничества», — говорится в сообщении Кремля.

В ходе беседы стороны также условились активизировать двусторонние контакты на различных уровнях.

Телефонный разговор между лидерами России и Узбекистана состоялся 26 апреля. Путин и Мирзиёев отметили успех проведённой 24–26 апреля в Ташкенте при активном участии России Международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия-2023». Также стороны обсудили дальнейшие шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.