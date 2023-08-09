Лондон, 9 августа, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Британский художник Джейми Рид, получивший наибольшую известность после оформления обложек альбомов английской панк-группы Sex Pistols, умер 9 августа в возрасте 76 лет.

«С грустью сообщаем об уходе из жизни Джейми Макгрегора Рида. Артист, бунтарь, анархист, панк, хиппи, мятежник и романтик. Он оставил в этом мире любимую дочь Роуэн, внучку Роуз и огромное наследие», — сообщил телеканал BBC со ссылкой на галерею John Marchant Gallery, выставлявшую работы Рида.

Джейми Рид родился в Лондоне и учился в художественных школах столичных районов Уимблдон и Кройдон. Во второй из них он познакомился с будущим менеджером Sex Pistols Малколмом Маклареном. Одной из самых известных работ Рида стала обложка к синглу группы 1977 года God Save the Queen, основой для которой стала фотография королевы Елизаветы II. Позже работы Рида выставлялись в самых крупных музеях современного искусства.

Панк-рок группа Sex Pistols образовалась в Лондоне в 1975 году и получила известность благодаря музыке и общему скандальному образу, пренебрегающему статусом британского истеблишмента. Коллектив просуществовал недолго, но оказал значимое влияние на музыкальную индустрию. Последний концерт группы состоялся 14 января 1978 года, но после 1996 года музыканты несколько раз отправлялись в мировые концертные туры, в рамках одного из которых в 2008 году выступили в Москве.