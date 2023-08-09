Москва, 9 августа, 2023, 19:55 — ИА Регнум. Причины появления бактерий и микроорганизмов в курином фарше могут быть разными, но главное, что при достаточной термической обработке вся патогенная микрофлора пропадает. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Ранее Роскачество выявило наличие сальмонелл и кишечной палочки в половине российских брендов куриного фарша. Ведомство заключило, что большая часть проверенных торговых марок не соответствуют нормам. В продукции некоторых брендов обнаружили также листерии, в ряде товаров — патогенные микроорганизмы. По итогам исследования эксперты заявили, что нормам не соответствует 11 из 18 проверенных позиций, а на знак качества могут претендовать только две марки.

Как рассказал Юшин, причины появления бактерий могут быт связаны с разными факторами, и виноватым может оказаться не предприятие, где производится фарш.

«Ещё предстоит выяснить, где именно была проблема. Фарш сам по себе непростой продукт, который требует правильного хранения и транспортировки. Нужно соблюдать очень жёсткий температурный режим. Фарш нужно замораживать вообще сразу — только произвели и тут же замораживать. У фарша такая структура, что по сравнению с куском мяса, где площадь меньше, тут больше возможности заражения, осеменения бактериями», — рассказал эксперт.

Юшин не исключил, что появление патогенной микрофлоры в продукте могло возникнуть из-за нарушения норм хранения как на предприятии, так и позже в магазине. Также товар мог пострадать при несоблюдении температурных режимов во время транспортировки. Юшин отметил, что из-за болезни кур в фарше могли появиться сальмонеллы.

«Но все бактерии исчезают при правильной, хорошей термической обработке. Фарш просто не следует есть сырым. Поэтому и сальмонеллы, и кишечные палочки — всё убивается», — подчеркнул Юшин.

Пищевой технолог Дмитрий Быстров поделился с ИА Регнум как в такой ситуации выбирать фарш.

«Во-первых, мы обращаем внимание на состав. Чтобы там содержалось только мясо, чтобы не было красителей, консервантов и крахмала. Проверяем дату изготовления и срок годности. На внешний вид он должен быть однородным без крупных кусков мяса или жира. Предпочтительно выбирать фарш из мяса высокого качества. А ещё у меня свой лайфхак — я спрашиваю у продавца — можно ли это есть ребёнку, обычно на такой вопрос продавцы отвечают честно», — рассказал Быстров.

В свою очередь диетолог Елена Соломатина порекомендовала при выборе фарша обращать внимание не только на самое очевидное — дату изготовления и состав.

«В фарше не должно быть льда. Потому что если он есть, то такой продукт уже много раз перезамораживали. Такой процесс может способствовать появлению патогенной микрофлоры», — поделилась Соломатина.

Она также посоветовала брать упаковку фарша из закрытого холодильника и обращать внимание на цвет — качественный продукт должен иметь натуральный оттенок мяса. Жёлтый или коричневый цвет мяса будет свидетельствовать о низком качестве продукта.

В Екатеринбурге в мае 2022 года обнаружили фарш, заражённый опасными бактериями. В ходе исследования выяснилось, что фарш заражён сальмонеллой группы С. Данные бактерии являются возбудителем опаснейшей кишечной инфекции. Они устойчивы к антибиотикам и выживают в условиях экстремального холода.