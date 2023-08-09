Георгиевск, Ставропольский край, 9 августа, 2023, 19:28 — ИА Регнум. На территории воинской части в Ставропольском крае загорелся вещевой склад, сообщил 9 августа в Telegram-канале глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.

«На территории воинской части по улице Лермонтова в Георгиевске наблюдалось сильное задымление — произошло возгорание на вещевом складе площадью 300 кв/м», — говорится в сообщении.

Зайцев добавил, что на месте работает пожарная служба воинской части. Также к месту ЧП направили технику из георгиевской и горячеводской пожарных служб.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа пожар вспыхнул в здании полиции в городе Мытищи в Подмосковье.

Также 9 августа пожар вспыхнул возле торгового центра «Метрополис» на Ленинградском шоссе.

6 августа пожарные ликвидировали возгорание на фабрике спорттоваров в подмосковном городе Дмитрове, а 4 августа в городе Яхроме в Московской области загорелся склад с пластиком и резиной.