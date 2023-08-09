Шебекино, Белгородская область, 9 августа, 2023, 19:28 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 9 августа, что система противовоздушной обороны сбила над Шебекино воздушную цель.

«О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию. По предварительным данным известно, пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона в Telegram-канале.

Ранее Гладков заявил о жертвах обстрела ВСУ посёлка Горьковский Грайворонского городского округа — один человек погиб и четверо получили ранения. Пострадавших доставили в больницы. Гладков уточнил, что пять снарядов ВСУ разорвались в центре посёлка, рядом с местной школой.

Как сообщало ИА Регнум 5 июля, ВСУ больше часа обстреливали город Валуйки в Белгородской области. Система ПВО сбила три цели на подлёте к городу и один беспилотник, ещё 12 снарядов из РСЗО «Град» выпустили по частному сектору. В результате пострадала одна женщина, с осколочными ранениями грудной клетки её доставили в больницу.