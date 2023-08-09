Сергиев Посад, Московская область, 9 августа, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Дочь главы арендующей склад на заводе в Сергиевом Посаде компании «Пиро-Росс» Маргарита после взрыва 9 августа получила несколько СМС с украинских номеров. В них она увидела угрозы и благодарности за случившееся.

«Спасибо за работу, следующее задание в понедельник», — рассказала женщина об одном из таких сообщений «Известиям».

Она отметила, после сообщения стали поступать ей после 14:00 мск. Также проходили звонки из Польши. Женщина собирается писать заявление в правоохранительные органы.

9 августа в 10:45 мск на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв, после чего начался пожар. Он был такой силы, что во многих ближайших зданиях ударной волной выбило стёкла. После этого на заводе объявили эвакуацию из всех зданий и цехов, включая арендованные, а в экстренных службах сообщили, что взрыв на территории завода произошёл из-за нарушения технологического процесса.

По версии Маргариты, взрыв на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде произошёл не на складе пиротехники компании «Пиро-Росс». В беседе с ИА Регнум она сообщила, что детонация случилась не на складе, а по соседству, где хранились металлические трубы и не было никаких горючих материалов.

В МЧС по Московской области уточнили, что площадь возгорания на месте взрыва составила 400 квадратных метров. Позднее губернатор Московской области Андрей Воробьёв написал, что за медицинской помощью обратились 56 человек. По его информации, шесть человек находятся в реанимации. Позднее стало известно о смерти одной из пострадавших. Пожарные ликвидировали открытое горение на месте взрыва.